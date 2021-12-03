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23. FINA Dünya Gençler Atlama Şampiyonası - Son Dakika

23. FINA Dünya Gençler Atlama Şampiyonası

03.12.2021 22:52
23. FINA Dünya Gençler Atlama Şampiyonası

Ukrayna'da düzenlenen 23. FINA Dünya Gençler Atlama Şampiyonası'nda milli sporcular Sude Köprülü ve Gül Handan Karaköse, final atlama hakkı elde etti.

Ukrayna'da düzenlenen 23. FINA Dünya Gençler Atlama Şampiyonası'nda milli sporcular Sude Köprülü ve Gül Handan Karaköse, final atlama hakkı elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-9 Aralık tarihlerinde başkent Kiev'de düzenlenen şampiyonada, genç B kategorisi 1 metre tramplen disiplininde Sude Köprülü, final atlamaya hak kazandı.

Aynı kategoride 1 metre tramplen disiplininde Gül Handan Karaköse de final atlama hakkı elde etti.

Türkiye, Ukrayna, Milli, Kiev, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 23. FINA Dünya Gençler Atlama Şampiyonası - Son Dakika Spor


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