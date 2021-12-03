Ukrayna'da düzenlenen 23. FINA Dünya Gençler Atlama Şampiyonası'nda milli sporcular Sude Köprülü ve Gül Handan Karaköse, final atlama hakkı elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-9 Aralık tarihlerinde başkent Kiev'de düzenlenen şampiyonada, genç B kategorisi 1 metre tramplen disiplininde Sude Köprülü, final atlamaya hak kazandı.

Aynı kategoride 1 metre tramplen disiplininde Gül Handan Karaköse de final atlama hakkı elde etti.