23 Haziran Perşembe Spor Gündemi - Son Dakika
Üye Girişi

23 Haziran Perşembe Spor Gündemi

23.06.2022 09:55
23 Haziran Perşembe Spor Gündemi

Milli tenisçiler Yankı Erel ile Tuncay Duran DHA'ya konuştuYankı Erel: Hedefim ülkeme bir grand slam kupası daha getirmek "Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyorum"Tuncay Duran: Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğimGALATASARAYSarı-kırmızılılar, futbol A takımı teknik...

Milli tenisçiler Yankı Erel ile Tuncay Duran DHA'ya konuştu

Yankı Erel: Hedefim ülkeme bir grand slam kupası daha getirmek

" Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyorum"Tuncay Duran: Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğimGALATASARAYSarı-kırmızılılar, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Teknik adamın, yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.11.00 Sarı-kırmızılı ekipte, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısı düzenleyecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları sürecek.

BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR18.30 Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına basına açık yapacağı antrenmanla başlayacak.

18.40 Teknik direktör Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.


YORUMLAR
500
Cezayir'de 19. Akdeniz Oyunları için gelen Fas heyetine 'sıcak' karşılama Cezayir'de 19. Akdeniz Oyunları için gelen Fas heyetine 'sıcak' karşılama Milli tenisçiler Yankı Erel ile Tuncay Duran DHA'ya konuştu Milli tenisçiler Yankı Erel ile Tuncay Duran DHA'ya konuştu
Kaynak: DHA

Akdeniz Oyunları, DHA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 23 Haziran Perşembe Spor Gündemi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:56 Kanser tedavisi gören Billur Kalkavan müjdeyi verdi: Beynim tertemiz, lezyonlar çürüyor
15:47 Beşiktaş'ın kamp programı netleşti! 6 hazırlık karşılaşması oynanacak
15:47 Marmaris'te orman yangının ilk başladığı bölge helikopter ile görüntülendi, manzara yürek parçaladı
15:26 Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istedi" sözlerine AK Parti'den yanıt geldi: 3 bin milletvekilinin mağduriyeti nedeniyle artışa onay verildi
15:18 Almanya Futbol Federasyonu'ndan çok konuşulacak karar: Transseksüel futbolcular tercihlerine göre kadın veya erkek takımlarında oynayabilecek
15:09 Takım değiştiren Ümit Karan'ın yeni adresi belli oldu
15:00 30 yıl boyunca adada yaşayan adam, şehir hayatına uyum sağlayamayarak adaya geri döndü! 86 yaşındaki adamın ilk işi kıyafetlerini çıkarmak oldu...
14:45 Jahrein'in Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatına ilişkin attığı tweet gündem oldu: Azrail'e iki tokat atıp yollayamamış mı?
14:21 FIFA haziran ayı dünya sıralamasını açıklandı! A Milli Takım bir basamak yükselerek 42. sırada yer aldı
14:15 Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 16:04:19. #1.13#
SON DAKİKA: 23 Haziran Perşembe Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement