23 Haziran Perşembe Spor Gündemi

Milli tenisçiler Yankı Erel ile Tuncay Duran DHA'ya konuştu
Yankı Erel: Hedefim ülkeme bir grand slam kupası daha getirmek" Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyorum"Tuncay Duran: Ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğimGALATASARAYSarı-kırmızılılar, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Teknik adamın, yarın resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.11.00 Sarı-kırmızılı ekipte, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, basın toplantısı düzenleyecek.
FENERBAHÇESarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları sürecek.
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılarda transfer çalışmaları devam ediyor.
BAŞAKŞEHİR18.30 Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarına basına açık yapacağı antrenmanla başlayacak.
18.40 Teknik direktör Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
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