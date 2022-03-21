23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, Bursa'da yapıldı - Son Dakika

23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu iş birliğiyle gerçekleşecek toplantıda Federasyon Başkanı Oğuz Aydın'ın da bir konuşma yaptı.

Su altı alanındaki yapılacak tüm proje ve çalışmalara destek vereceklerini vurgulayan Aydın, "Su altı tıbbı, su altı arkeolojisi, sportif ve teknik dalış, sualtı görüntüleme sistemlerinde üzerine verimli bir toplantı yaptık. Herkes alanında deneyim ve bilgilerini aktardı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.