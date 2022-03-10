23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika
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23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

10.03.2022 19:18
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 3 Türk sporcu, bronz madalya maçı yapma hakkı kazandı.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 3 Türk sporcu, bronz madalya maçı yapma hakkı kazandı.

Filibe şehrinde düzenlenen organizasyonda 53 kiloda Rahime Arı ve 65 kiloda Yağmur Çakmak, yarı finale rakiplerine yenildi. İki sporcu da bronz madalya için mücadele edecek. 72 kiloda Merve Pul da çeyrek finalde elendiği rakibinin finale çıkmasıyla bronz madalya maçı yapma hakkı elde etti.

Milli sporcular, bronz madalya için yarın mindere çıkacak.

Organizasyonda mücadele eden diğer Türk sporculardan Elvira Kamaloğlu, 5. tura yükseldi. Milli sporcunun müsabakaları yarın devam edecek. 62 kiloda Merve Karadeniz ise turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

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Bronz Madalya, Bulgaristan, Güreş, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası - Son Dakika


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