23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası başladı

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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 23 Yaş Altı Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda 3 gün sürecek şampiyonada, 10 sıklette 36 farklı takımdan yaklaşık 550 sporcu mücadele edecek.

Organizasyonun yapıldığı salona, Batman Petrolspor Kulübü kafilesini taşıyan minibüsün Çorum'a seyir halindeyken Amasya'da devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Güreş Federasyonu Batman Temsilcisi ve antrenör İbrahim Halil Kay'ın fotoğrafının bulunduğu, "Ruhun şad olsun" yazılı pankart asıldı.

Üç gün sürecek şampiyonanın ilk gününde 57, 65, 74, 86, 97 kilolarda eleme ile yarı final müsabakaları yapıldı.

Şampiyona yarın 57, 65, 74, 86, 97 kilolarda repesaj ile madalya, 61, 70, 79, 92, 125 kilo kategorilerinde ise eleme ve yarı final müsabakalarıyla devam edecek.