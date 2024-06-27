23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'nda bugün oynadığı 2 maçı da kazanarak yarı finale yükseldi. Sabah seansında İspanya'yı 48-30 mağlup eden milliler, akşam seansında da Polonya'yı 74-52 yenerek grubunu ikinci sırada tamamladı. Bu sonuçla 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na da katılmayı garantileyen milli takım, yarın Almanya ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

27.06.2024 23:09
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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'nda bugün oynadığı 2 maçı da kazanarak yarı finale yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan maçlarda milliler, sabah seansında ev sahibi İspanya'yı 48-30 mağlup ederken, akşam seasında da Polonya'yı 74-52 yenerek grubunu ikinci sırada tamamladı.

Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet elde eden ay-yıldızlılar, yarı finalde Almanya'nın rakibi olurken bu sonuçla 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na da katılmayı garantiledi.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, yarın TSİ 17.00'de Almanya ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
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