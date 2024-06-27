23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi

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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'nda bugün oynadığı 2 maçı da kazanarak yarı finale yükseldi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, İspanya'nın başkenti Madrid'de oynanan maçlarda milliler, sabah seansında ev sahibi İspanya'yı 48-30 mağlup ederken, akşam seasında da Polonya'yı 74-52 yenerek grubunu ikinci sırada tamamladı.

Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet elde eden ay-yıldızlılar, yarı finalde Almanya'nın rakibi olurken bu sonuçla 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'na da katılmayı garantiledi.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, yarın TSİ 17.00'de Almanya ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.