23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı Almanya'ya mağlup oldu

Spor

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, IWBF Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Almanya'ya 49-47 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen organizasyonda yarı finale yükselen milliler, bu turda Almanya'ya 49-47 kaybederek final şansını kaybetti.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı, yarın TSİ 15.00'te İtalya ile üçüncülük müsabakasına çıkacak.