Son 5 şampiyonada epe ve flöre kategorilerinde ilk üç dışında kalmayan Elke Lale van Achterberg, daha önce gençler dünya şampiyonalarında 1 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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