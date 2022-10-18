23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası

18.10.2022 10:38
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası, 19-21 Ekim tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası, 19-21 Ekim tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sao Paulo kentindeki organizasyonda 8 ülkeden 50 sporcu yer alacak.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek Elke Lale van Achterberg, 20 Ekim Perşembe günü flöre, 21 Ekim Cuma günü de epe kategorisinde mücadele verecek.

Son 5 şampiyonada epe ve flöre kategorilerinde ilk üç dışında kalmayan Elke Lale van Achterberg, daha önce gençler dünya şampiyonalarında 1 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası - Son Dakika
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