23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası, 19-21 Ekim tarihlerinde Brezilya'da düzenlenecek.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sao Paulo kentindeki organizasyonda 8 ülkeden 50 sporcu yer alacak.
Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek Elke Lale van Achterberg, 20 Ekim Perşembe günü flöre, 21 Ekim Cuma günü de epe kategorisinde mücadele verecek.
Son 5 şampiyonada epe ve flöre kategorilerinde ilk üç dışında kalmayan Elke Lale van Achterberg, daha önce gençler dünya şampiyonalarında 1 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanmıştı.
Son Dakika › Spor › 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası - Son Dakika