23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu! - Son Dakika
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23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!

26.06.2022 19:19
23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!

Özcan Yıldırım ile Secret Power'ın kazandığı 96. Gazi Koşusu'nda 23 yıl sonra bir ilke imza atıldı. Son olarak 1999'da iki dişi tay ilk sırada yer alırken, bu yıl da aynı olay tekrarlandı.

96. Gazi Koşusu'nu Secret Power, jokeyi Özcan Yıldırım ile kazanırken, 23 yıl sonra da bir ilk yaşandı.

İKİ DİŞİ TAY İLK SIRADA YER ALDI

Sporx'te yer alan habere göre, Son olarak 1999'da iki dişi tay ilk sırada yer alırken, bu yıl da aynı olay tekrarlandı. 1999'daki 73. Gazi Koşusu'nda Bartrobel ile Talaria ilk sırada yer alırken, bu sene ise Secret Power'ın kazandığı yarışta ikinci sıra Mucize Kız'ın oldu.

TÜRK ATÇILIK TARİHİNE GEÇMEYE ÇOK YAKIN

Öte yandan Gazi Koşusu ile birlikte daha önce de Dişi Tay Deneme Yarışı'nı kazanan Secret Power, Ankara Koşusu'nda da ilk sırada yer alırsa, "triple crown" kazanan Türk atçılık tarihindeki ilk kısrak olacak.

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96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı 96. Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power kazandı 96'ncı Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı 96'ncı Gazi Koşusu'nun ödül töreni yapıldı

Özcan Yıldırım, Gazi Koşusu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu! - Son Dakika


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