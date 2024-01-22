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24 Erzincanspor Başkanı Ömer Akyürek: 'Burada olmaktan onur duyuyoruz' - Son Dakika
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24 Erzincanspor Başkanı Ömer Akyürek: 'Burada olmaktan onur duyuyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekiminde 24 Erzincanspor'un başkanı Ömer Akyürek, kulübün 2. ve 3. Liglerin temsilcisi olarak kupada yer almasından gurur duyduklarını belirtti. Akyürek, büyük takımlarla eşleşmeyi ve onları şehirlerinde ağırlamayı dilediklerini ifade etti.

24 Erzincanspor Başkanı Ömer Akyürek: \'Burada olmaktan onur duyuyoruz\'
22.01.2024 - 22:30,  Güncelleme: 22:39
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Ömer Akyürek: "Burada olmaktan onur duyuyoruz"

Yunus Kılıç - Yunus Emre Öztaş

İSTANBUL - 24 Erzincanspor Kulübü Başkanı Ömer Akyürek, 2. ve 3. Liglerin kupadaki temsilcisi olduklarını dile getirerek, "Burada olmaktan onur duyuyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Son 16 turunda yer alan tek TFF 2. Lig ekibi olan 24 Erzincanspor, MKE Ankaragücü ile eşleşti. Rakibi ile deplasmanda karşılaşacak olan Doğu Anadolu ekibinin başkanı Ömer Akyürek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Akyürek, "24 Erzincanspor olarak 2. ve 3. Liglerin kupadaki temsilcisiyiz. Burada olmaktan onur duyuyoruz. Türkiye Kupasında bu seviyeye kadar gelmekten onur duyuyoruz. Gönlümüzden dört büyükler ile eşleşmek geçiyordu. Biz geçmiş tarihimizde Galatasaray ve Beşiktaş'ı şehrimizde ağırlamıştık. Biz şehir ve stadyum olarak buna hazırız. İnşallah kupada bir sonraki turda büyük takımlarımızdan bir tanesini şehrimizde görmekten onur duyarız ve ağırlamayı da bir keyif olarak kabul ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: 24 Erzincanspor Başkanı Ömer Akyürek: 'Burada olmaktan onur duyuyoruz' - Son Dakika
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