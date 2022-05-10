24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

10.05.2022 23:42
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Futbol Milli Takımı, çeyrek final maçında Polonya'yı 9-0 yenerek, yarı finale çıktı.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Futbol Milli Takımı, çeyrek final maçında Polonya'yı 9-0 yenerek, yarı finale çıktı.

Caxias do Sul kentinde devam eden organizasyonda milliler, çeyrek final maçından da galibiyetle ayrıldı.

Polonya'yı 9-0 mağlup eden milli takım, yarı finale yükseldi.

Öte yandan Kadın Hentbol Milli Takımı da Arjantin'i 35-6 yenerek çeyrek finale çıkmayı başardı.

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Brezilya, Polonya, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika


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