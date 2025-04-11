24Erzincanspor-Kastamonuspor Maçı 13 Nisan'da - Son Dakika
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24Erzincanspor-Kastamonuspor Maçı 13 Nisan'da

24Erzincanspor-Kastamonuspor Maçı 13 Nisan\'da

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Erzincanspor, Kastamonuspor'u konuk edecek. Maç 13 Nisan'da.

11.04.2025 08:10
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 31. hafta heyecanı, 24Erzincanspor'un kendi sahasında Kastamonusporu konuk etmesiyle yaşanacak. Karşılaşma, 13 Nisan Pazar günü saat 14.00'te 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Ligde 62 puanla 3. sırada yer alan Kastamonuspor, Play-Off hattını sağlamlaştırmak isterken; 24Erzincanspor ise 37 puanla 11. sırada, prestij maçlarıyla sezonu tamamlamaya hazırlanıyor.

Şehir stadında yapılan çift kale antrenmanda, yoğun yağmur altında çalışan Erzincansporlu futbolcular, teknik direktör Yılmaz Toyran yönetiminde morallerini yüksek tutmaya çalıştı.

Toyran, yaptığı açıklamada bu son 4 maçın hem teknik heyet hem de futbolcular için bir sınav niteliği taşıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Herhangi bir düşme ya da çıkma baskımız yok. Bu nedenle oyuncularımız sahaya daha özgür ve psikolojik olarak daha rahat çıkacaklar. Bu, iyi futbol sergilemek için önemli bir fırsat. Özellikle son dönemde yaşanan hayal kırıklıklarını unutturmak, kalbi kırılan taraftarımızın gönlünü kazanmak istiyoruz. Takımda eksik ve sakat futbolcu bulunmuyor. Taraftarımız bu takımın en büyük gücüdür. Pazar günü tüm Erzincan halkını 13 Şubat Şehir Stadyumu'na bekliyoruz." dedi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 24Erzincanspor-Kastamonuspor Maçı 13 Nisan'da - Son Dakika

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