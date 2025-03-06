24Erzincanspor, Kepez\'i Bekliyor

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor, 9 Mart Pazar günü saat 14.00'te sahasında Kepez Sporu konuk edecek. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmayla birlikte yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kepez maçı öncesinde 13 Şubat Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanda konuşan teknik direktör Gökhan Ünal, artık kötü gidişata son vermek istediklerini vurguladı. Ünal, "Son haftalarda kaybettiğimiz puanlar nedeniyle artık tahammül kalmadı. Hem taraftarlarımızın hem yönetimimizin hem de futbolcularımızın bir tepki vermesi gerekiyor. İnanıyorum ki Kepez maçını kazanarak bu gidişata dur diyeceğiz" dedi.

Bir gazetecinin "Mağlubiyet durumunda istifa etmeyi düşünür müsünüz" sorusuna ise Ünal, "Şu an böyle bir düşüncemiz yok. Biz buraya sadece bu sezon için değil, gelecek senenin de planlamasını yapmak için geldik. Ancak tabii ki Başkan Burak Çalık tamam hocam, artık seninle çalışmayacağız derse durum farklı olur. Şu an için tek odak noktamız önümüzdeki maçları kazanmak. Genç oyunculara daha fazla şans vererek mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

24Erzincanspor, taraftarının desteğiyle Kepez karşısında 3 puan alarak moral bulmak istiyor. - ERZİNCAN