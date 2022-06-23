24Erzincanspor, Ümit Karan ile anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

24Erzincanspor, Ümit Karan ile anlaştı

23.06.2022 13:52
24Erzincanspor, Ümit Karan ile anlaştı

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Ümit Karan, TFF 2. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni teknik direktörü oldu.

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Ümit Karan, TFF 2. Lig ekiplerinden 24Erzincanspor ile 1+1 yıllık sözleşmeyi imzalayarak takımın yeni teknik direktörü oldu.

TFF 2. Lig'de mücadele eden 24Erzincanspor'da Teknik Direktör Ümit Karan'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. 24Erzincanspor kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşma yapan 24Erzincanspor Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, yeni sezon hazırlılarına başladıklarını, sezon sonunda da hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını belirterek, "2022-2023 sezonumuz 27 Ağustos'ta başlayacak. Biz de kulüp olarak bu sezon için hazırlıklarımıza başlamış bulunmaktayız. Teknik direktör olarak Ümit Karan hocamızla bir anlaşma sağladık. Bugün imzalarımızı atacağız. Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah hep birlikte güzel şeyler yaşayacağız. Memleketimiz, camiamıza güzel işler yaşatacağız. Sezon sonunda da arzuladığımız hedeflerimizi inşallah yerine getireceği" dedi.

"Hedefimiz bir üst lige çıkmak"

Kırmızı-siyahlı ekibin yeni teknik direktörü olan ve uzun yıllar hem Galatasaray hem de A Milli Takım'da forma giyen Teknik Direktör Ümit Karan ise hedeflerinin 24Erzincanspor'u bir üst lige çıkarmak olduğunun altını çizerek, "24Erzincaspor için benim adıma da hayırlı olmasını diliyorum. Tüm yönetici arkadaşlara da abilerime de bizi bu takımın başına getirdikleri için teşekkür ediyorum. Önemli olan hedeftir. Futbol ne zaman ki keyif veriyor; hedefli bir takım olduğunuz zaman, hedefe koştuğunuz zaman, hedefe ulaştığın zaman. Daha önce çalıştığımız takımda da o hedeflerden çok uzak kalmıştık. Başkanla oturduğumuz zaman, Başkan, 'hedefim üst lige çıkmak' dedi. Ben hayatım boyunca da futbol kariyerinde de yaptığım hocalık döneminde de hep hedefe odaklı yaşamışımdır. Başkanla bu doğrultusuyla birleştik. Başkanın hedefi Erzincan'ı üst lige çıkarmak. Biz de elimizden gelen en iyisini yapacağız. En iyi kadro kurmaya, en iyi takımı yapmaya gayret göstereceğiz. İyi çalışmamız lazım. Tüm Erzincanspor taraftarına hayırlı olsun. İnşallah hedefimize ulaşacağız ama bunu hep beraber yapmamız gerekiyor. Seyircimiz de arkamızda duracak. Beraber yürüyeceğiz bu yolu. Erzincanspor için hayırlı olsun" diye konuştu.

Konuşmaların ardından imzalar atılarak toplu fotoğraf çekimi ile tören son buldu. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
Uşakspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi Uşakspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo ile anlaştı Sakaryaspor, Demokratik Kongolu forvet Kabongo Kasongo ile anlaştı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 24Erzincanspor, Ümit Karan ile anlaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:46 Galatasaray taraftarını mutlu edecek açıklama Erden Timur'dan geldi: Transferler ucuza değil, para verilmesi gereken yerde verilecek
13:43 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! Emre Belözoğlu'ndan duygusal mesaj
13:13 Şehitlerin naaşlarının geçişi esnasında caddedeki polisler ve vatandaşlar sıraya geçerek selama durdu!
13:04 Marmaris'te orman yangınındaki son durumu Bakan Kirişçi paylaştı: Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yangından etkilendi
12:50 Şarkıcı İrem Derici'den "Minnacık bedene o göğüsleri nasıl yaptın?" diyen takipçisine çok net cevap: Parayla
12:34 Girdiği 3 farklı iş yerine esnafa saldıran kadın, seyir halindeki aracın üzerine atlayarak ortalığı birbirine kattı
12:29 Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Attila Olgaç: Necati Şaşmaz'la ilgili çıkan tarikat haberleri sonrası ayrılacaktık, iki misli para verdiler
12:18 Hayko Cepkin konserinde talihsiz kaza! Kucağına almaya çalıştığı direk dansçısıyla birlikte yere düştü
11:57 57 yaşındaki ünlü oyuncu Sandra Bullock mesleğine ara veriyor: Bittim, tükendim. Sağlıklı kararlar verebilecek durumda değilim
11:39 Galatasaray'da Okan Buruk ayağının tozuyla kamp programını belirledi! 27 Haziran'da top başı yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 13:56:03. #1.11#
SON DAKİKA: 24Erzincanspor, Ümit Karan ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement