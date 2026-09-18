25. Bosphorus Cup'ta ikinci gün sona erdi; Aboat Time zirvedeki yerini korudu - Son Dakika
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25. Bosphorus Cup'ta ikinci gün sona erdi; Aboat Time zirvedeki yerini korudu

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25. Bosphorus Cup\'ta ikinci gün sona erdi; Aboat Time zirvedeki yerini korudu
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25. Bosphorus Cup'ın ikinci günü İstanbul'da Caddebostan-Adalar parkurunda yapıldı; genel klasmanda Bulgaristan teknesi Aboat Time zirvedeki yerini korudu. Organizasyon yarın Boğaz'da düzenlenecek yarışla sona erecek.

25. Bosphorus Cup Yelken Yarışları'na ikinci etapla devam edildi.

Türkiye ve yurt dışından ekipleri İstanbul'un eşsiz parkurlarında bir araya getiren organizasyonun ikinci gününde Caddebostan- Adalar parkuru geçildi. İlk iki günün ardından genel klasmanda Petar Dimitrov yönetimindeki Bulgaristan teknesi Aboat Time zirvedeki yerini korudu. Levent Peynirci'nin Miles&Smiles ekibi ikinci sırada yer alırken, Zeynep Atabay Taşkent yönetimindeki Orient Express VI üçüncü basamağa yükseldi.

Çeyrek asrı geride bırakmaya hazırlanan organizasyon, yarın yapılacak Boğaz Yarışı ile sona erecek.

Boğaz'da kupa mücadelesinin güçlü isimleri

25. Bosphorus Cup'ın en güçlü adayları arasında bu organizasyonda 6 kez şampiyonluk yaşayan Levent Peynirci'nin yarıştığı Miles&Smiles teknesi, eski şampiyonlardan Oğuz Ayan'ın yarıştığı Gorbon Seramik teknesi ve Doğa Arıbaş'ın yer aldığı CCI tekneleri öne çıkıyor.

Audi teknesinde Orkun Öz, TürkMedya teknesinde laser Avrupa dördüncülüğü, optimist Balkan ikinciliği ve 470 gençler Türkiye şampiyonluğu bulunan Tora Kutoğlu, Bilyoner teknesinde ise 420 Türkiye üçüncülüğü, Atlantik geçişi ve İtalya'daki Miglia yarışlarında ORC birinciliği bulunan Oytun Çalışlar dikkati çekiyor. Uluslararası favorilerde ise Bulgaristan'dan Aboat Time ve geçen yıl kupayı kazanarak Bosphorus Cup'ın ilk yabancı şampiyonu olan Rusya'dan Rossko Racer bulunuyor.

Kaynak: AA
BulgaristanCaddebostanİstanbulAdalarSporSon Dakika

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