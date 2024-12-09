26. Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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26. Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri Coşkuyla Gerçekleşti

26. Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri Coşkuyla Gerçekleşti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen 26. Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri, binlerce güreş severin katılımıyla tamamlandı. Yaklaşık 250 develin mücadele ettiği etkinlikte, 16 kupa sahibini buldu.

09.12.2024 11:06  Güncelleme: 11:08
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, 26. Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri binlerce güreş severin coşkulu katılımlarıyla tamamlandı. Pelitköy Güreş Arenası'nda gerçekleştirilen güreşlere içlerinde ulusal arenalarda güreşmiş ünlü develerin de olduğu yaklaşık 250 deve katıldı.

26. Geleneksel Pelitköy Deve güreşlerine Yargıtay Birinci Onursal Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve çok sayıda izleyici katıldı.

Yediden yetmişe her kesimden seveni olan deve güreşleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sonrasında sırayla arenaya çıkan develer, rakiplerine üstünlük sağlamak için mücadele etti. 16 kupanın verildiği güreşler kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Güreşlerde düzenlenen kupa töreninde güreş severlere konuşma gerçekleştiren Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, deveciliğin önemine ve Deve Güreşlerinin yüzyıllardır süre gelen bir gelenek olduğunu belirterek; "İlçemizde yapılan deve güreşlerine çevre il ve ilçelerden yoğun katılım var. Bugün Pelitköy, birbirinden kaliteli ve mücadele gücü yüksek müsabakalara ev sahipliği yapıyor. Burhaniye'miz bu kültürü sürdürmenin yanı sıra bu alanda da önemli bir marka" dedi.

16 kupa, düzenlenen ödül töreniyle deve sahiplerine takdim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 26. Geleneksel Pelitköy Deve Güreşleri Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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