26 yaşındaki Chelsea kaptanı Reece James diz ameliyatı oldu, dönüş tarihi belirsiz

26 yaşındaki Chelsea kaptanı Reece James diz ameliyatı oldu, dönüş tarihi belirsizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Chelsea'nin kaptanı Reece James, dizindeki sakatlık nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirdi. Antrenmanda sakatlanan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, takımının 5-1 kazandığı Bournemouth maçında kadroda yer almazken rehabilitasyona başladı ve dönüş tarihi açıklanmadı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kaptanı Reece James, dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.
Antrenmanda sakatlanan İngiliz futbolcu, takımının 5-1 kazandığı Bournemouth maçında kadroda yer almadı.
Kulüp, rehabilitasyon süreci başlayan James'in sahalara dönüşüne ilişkin herhangi bir tarih paylaşmadı.
Bu hafta ligde deplasmanda Everton'a konuk olacak Chelsea, sonraki iki hafta Tottenham ve Manchester United'ı ağırlayacak.
Kaynak: AA
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