27 Aralık Pazartesi Spor Gündemi

Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum
"Arminia Bielefeld ile transfer sürecim çok olumlu geçti""Dünyanın en zor ligine gidiyorum" "Altınordu misyonu, çok farklı bir misyon""Başkanımız Seyit Mehmet Özkan çok saygı duyulacak bir insan""Uzun yıllar milli takım forması giymek istiyorum"
11 yaşında bacağını kaybeden Özgenç Güngör'ün (35) hayatını basketbol değiştirdi
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GALATASARAY17.00 Sarı kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası Son 32 Turu'nda Altaş Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.
FENERBAHÇE11.00 Sarı lacivertliler, Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.
TRABZONSPORBordo mavili ekip, Boluspor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.
HAKEMLER AÇIKLANACAKZiraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.
ATLETİZM
14.00 86'ncı Büyük Atatürk Koşusu, Dikmen Keklik pınarı mevkiinden start alıp, Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde sona erecek.
Kaynak: DHA
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