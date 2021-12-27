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27 Aralık Pazartesi Spor Gündemi - Son Dakika

27 Aralık Pazartesi Spor Gündemi

27.12.2021 09:56
27 Aralık Pazartesi Spor Gündemi

Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum"Arminia Bielefeld ile transfer sürecim çok olumlu geçti""Dünyanın en zor ligine gidiyorum""Altınordu misyonu, çok farklı bir misyon""Başkanımız Seyit Mehmet Özkan çok saygı duyulacak bir insan""Uzun yıllar milli takım forması giymek...

Burak İnce: Kendimi Bundesliga'da kanıtlamak istiyorum

"Arminia Bielefeld ile transfer sürecim çok olumlu geçti"

"Dünyanın en zor ligine gidiyorum" "Altınordu misyonu, çok farklı bir misyon""Başkanımız Seyit Mehmet Özkan çok saygı duyulacak bir insan""Uzun yıllar milli takım forması giymek istiyorum"

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SPOR TOTO SÜPER LİG20.00 Yukatel Kayserispor - Demir Grup Sivasspor20.00 İttifak Holding Konyaspor Beşiktaş

GALATASARAY17.00 Sarı kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası Son 32 Turu'nda Altaş Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇE11.00 Sarı lacivertliler, Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPORBordo mavili ekip, Boluspor karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.

HAKEMLER AÇIKLANACAKZiraat Türkiye Kupası 5. Tur maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak.

ATLETİZM

14.00 86'ncı Büyük Atatürk Koşusu, Dikmen Keklik pınarı mevkiinden start alıp, Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde sona erecek.


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Seyit Mehmet Özkan, Bundesliga, Altınordu, Arminia, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 27 Aralık Pazartesi Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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