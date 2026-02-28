27. Hafta Maçları Öne Alındı - Son Dakika
27. Hafta Maçları Öne Alındı

28.02.2026 10:19
TFF, A Milli Takım için 27. hafta maçlarını öne çekti, bazı maçlar ertelendi.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı için 27'nci hafta fikstürünü öne çekti. 27'nci haftada oynanması gereken Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray'ın Göztepe maçı, Konferans Ligi'ndeki Samsunspor'un Çaykur Rizespor maçları ise ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki play-off müsabakaları için Süper Lig'deki 27'nci hafta maçlarını üçer gün öne çekti.

Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü sahasında Romanya ile karşılaşacak. Milliler, Romanya engelini aşması durumunda finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda mücadele edecek. TFF, A Milli Takım'ın daha fazla birlikte çalışabilmesi, Türkiye liglerinde top koşturan milli futbolcuların Romanya müsabakası öncesinde yıpranmaması adına 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan 27'nci hafta müsabakalarını 17, 18 ve 19 Mart'a aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu kararın açıklamasında Avrupa kupalarında mücadele eden takımların, 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde 27'nci haftada oynayacakları lig müsabakalarını ileri bir tarihe erteleneceğini duyurmuştu. Bu nedenle Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray'ın Göztepe maçı, ile Konferans Ligi'ndeki Samsunspor'un Çaykur Rizespor maçları ertelendi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
