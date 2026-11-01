27 puanlı Kayserispor, Muğlaspor maçı öncesi Recep Mamur Tesisleri\'nde çalıştı

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 13'üncü haftada sahasında oynayacağı Muğlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde çıktığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 27 puan toplayan Kayserispor, ligin 13'üncü haftasında sahasında Muğlaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, Recep Mamur Tesisleri'nde dün öğle saatlerinde yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki antrenman pas, baskı ve istasyon çalışmalarıyla başladı. İdman, son vuruş, dar alanda yapılan çift kale maç ve maçın taktik çalışması sona erdi. İç Anadolu ekibi bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.