27 puanlı Kayserispor, Muğlaspor maçı öncesi Recep Mamur Tesisleri'nde çalıştı - Son Dakika
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27 puanlı Kayserispor, Muğlaspor maçı öncesi Recep Mamur Tesisleri'nde çalıştı

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27 puanlı Kayserispor, Muğlaspor maçı öncesi Recep Mamur Tesisleri\'nde çalıştı
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Trendyol 1'inci Lig'de 13. hafta mücadelesinde sahasında Muğlaspor'u ağırlayacak Kayserispor, hazırlıklarını Recep Mamur Tesisleri'nde sürdürdü. Ligde 12 maçta 27 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, bugünkü antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 13'üncü haftada sahasında oynayacağı Muğlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde çıktığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 27 puan toplayan Kayserispor, ligin 13'üncü haftasında sahasında Muğlaspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım, Recep Mamur Tesisleri'nde dün öğle saatlerinde yapılan antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Atila Gerin yönetimindeki antrenman pas, baskı ve istasyon çalışmalarıyla başladı. İdman, son vuruş, dar alanda yapılan çift kale maç ve maçın taktik çalışması sona erdi. İç Anadolu ekibi bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: DHA
Recep MamurKayserisporMuğlasporTrendyolSporSon Dakika

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