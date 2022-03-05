28 Haziran Ortaokulu, Türkiye Yıldızlar Futbol Turnuvası'nda İzmit'i temsil edecek - Son Dakika
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28 Haziran Ortaokulu, Türkiye Yıldızlar Futbol Turnuvası'nda İzmit'i temsil edecek

05.03.2022 10:40
28 Haziran Ortaokulu, Türkiye Yıldızlar Futbol Turnuvası'nda İzmit'i temsil edecek

Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Futbol Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakalarına İzmit'ten katılan 28 Haziran Ortaokulu, grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.

Çanakkale'de düzenlenen Okul Sporları Futbol Yıldızlar Grup Birinciliği müsabakalarına İzmit'ten katılan 28 Haziran Ortaokulu, grubunu lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.

1-3 Mart'ta yapılan grup maçlarına katılan 28 Haziran Ortaokulu okul takımı, organizasyonda A grubunda mücadele etti.

Rakiplerine 4-3, 3-1, 2-0'lık skorlarla üstünlük sağlayan İzmit temsilcisi, grubunda birinci olarak yarı finale yükseldi.

Bu sonuçlarla 32 takım arasında yerini alan 28 Haziran Ortaokulu okul takımı, Türkiye Yıldızlar Futbol Turnuvası'nda kenti temsil edecek.

Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Argun, okul müdürü Murat Doyaroğlu, teknik sorumlu Erhan Okur ve öğretmenler, okul takımını tebrik etti.

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Kocaeli, Haziran, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 28 Haziran Ortaokulu, Türkiye Yıldızlar Futbol Turnuvası'nda İzmit'i temsil edecek - Son Dakika


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