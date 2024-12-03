29. Golf Mad Pro-Am Turnuvası Antalya'da Başladı - Son Dakika
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Spor

29. Golf Mad Pro-Am Turnuvası Antalya'da Başladı

29. Golf Mad Pro-Am Turnuvası Antalya\'da Başladı

Antalya'da 28 ülkeden 232 golfçünün katıldığı Golf Mad Pro-Am Turnuvası, 100 bin avro ödül ile yapılıyor.

03.12.2024 16:46
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Golf Mad tarafından düzenlenen 29. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada, 28 ülkeden 58'i profesyonel 232 golfçü mücadele ediyor.

Turnuvada erkeklerde 2 kez dünya şampiyonu olan Robert Rock, 6 Avrupa şampiyonluğu yaşayan İngiliz Simon Dyson da yer alıyor.

Turnuvada sporcular, 4 gün boyunca 72 çukurda şampiyonluk mücadelesi verecek.

Golf Mad'in sahibi Bekir Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pegasus Havayolları ve Adopen sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvada 100 bin avro para ödülünün dağıtılacağını söyledi.

Bu turnuvalar sayesinde kış sezonunda golfçülerin gözünün Antalya'da olduğunu belirten Kara, dünyaca tanınmış sporcuların turnuvada yer almasının Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladığını kaydetti.

Organizasyon, 7 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 29. Golf Mad Pro-Am Turnuvası Antalya'da Başladı - Son Dakika

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