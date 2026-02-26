3-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Fiorentina\'yı salladılar ama yıkamadılar

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turundailk maçı 3-0 kaybeden Polonya temsilcisi Jagiellonia Bialystok, Fiorentina deplasmanına konuk oldu. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Bialstok, 4-2 kazandı.

BIALYSTOK'TAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Mücadelede çok iyi bir oyun sergileyen Jagiellonia Bialystok, 23, 45+3 ve 49. dakikada Bartosz Mazurek'in golleriyle 3-0 öne geçerek mücadeleyi uzatmalara taşıdı.

FIORENTINA UZATMALARDA KENDİNE GELDİ

Uzatmanın 107. dakikasında Fagioli, 114. dakikasında da Romanchuk'un (K.K) golleriyle skoru 3-2'ye getiren Fiorentina tur için avantajlı skoru elde etti. Maçta son sözü konuk ekip söyledi. Dakika 118'de rakip ağları sarsan Jesus Imaz, skoru 4-2'ye getirdi. Son anlarda baskısını artıran konuk ekip, mücadeleyi penaltılara götürecek golü bulamadı.

FIORENTINA SON 16'YA KALDI

Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda rakibine toplam skorda 5-4 üstünlük kuran Fiorentina, son 16 turuna yükselmeyi başardı.