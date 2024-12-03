3 Aralık'ta Engelliler İçin Spor Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

3 Aralık'ta Engelliler İçin Spor Etkinliği

Aydın'da Engelliler Günü'nde spor etkinliği düzenlendi, çeşitli gösteriler yapıldı.

03.12.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında spor etkinliği gerçekleştirildi.

Efeler ilçesindeki Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hemsball sporcuları ile Aydın +1 Down Sendromlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisinin ardından işaret dili ile şarkı söylendi.

Step aerobik, masa tenisi, tekerlekli sandalye basketbol maçının yer aldığı programda Büyükler Avrupa Karate Şampiyonasında bronz madalyalı para karate sporcusu Berkay Uslu da bir gösteri sundu.

Aydın Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, engelli çocukların yüzlerine boyama yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ve engelli bireylerin ailelerinin de katıldığı etkinlik "sevgi varsa engel yoktur" yazılı pastanın kesimi ile sona erdi.

Kaynak: AA

Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, Engelliler, Etkinlik, Gençlik, Aralık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 Aralık'ta Engelliler İçin Spor Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:24 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları kız çocuğunu istismar etti
10:17 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu
09:59 Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
09:22 Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü
07:54 Muhaliflerin Suriye’deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama’yı tamamen ele geçirmek Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek
15:55 Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar
15:36 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz’ün son hali çok konuşuldu 10 kilo veren Aslıhan Gürbüz'ün son hali çok konuşuldu
15:32 Düğünde dolar havuzu Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
15:29 Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı Fenerbahçe yıldız futbolcunun kalemini kırdı
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:47 Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya’nın uykularını kaçıracak cinsten Muhaliflerin ele geçirdiği sistem Rusya'nın uykularını kaçıracak cinsten
14:46 Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı Arap futbolcudan çok konuşulacak Ronaldo itirafı
14:39 Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti Yenidoğan Çetesi davasında WhatsApp konuşması soruldu, cevap şoke etti
14:23 Halep’te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor Halep'te marketler açıldı, ürünler Türk Lirası ile satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 10:47:10. #1.11#
SON DAKİKA: 3 Aralık'ta Engelliler İçin Spor Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.