3 Bant Bilardo İl Birinciliği sona erdi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Bilardo İl Temsilciliğinin 2021 -2022 sezonu faaliyet programında yer alan 3 Bant Bilardo İl Birinciliği müsabakaları 54 sporcunun katılımı ile Paşa Bilardo salonunda yapıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakaların ardından 1. Mehmet Bahçeci, 2. Veysel Karamanlı, 3. Mehmet Güney ve 4. Ömer Daloğlu oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ