3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın 3 Ege ekibi deplasmanda terleyecek. Grupta son 4 maçtan 1 galibiyet çıkarınca kendisini play-off hattının dışında bulan Ayvalıkgücü Belediyespor saat 13.00'te 1922 Akşehirspor'a konuk olacak. İç sahadaki son iki karşılaşmasını kazanmayı başarıp tırmanışa geçen Gaziemir Spor saat 15.00'te Bursa Yıldırımspor'la dış sahada oynayacak. Bu sezon 13 maçta tek galibiyet alarak düşme hattından kurtulamayan Denizli İdmanyurdu ise saat 15.30'da liderlik yarışındaki Eskişehirspor'la karşılaşacak.