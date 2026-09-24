3 haftada 2 puan alan Karşıyaka, Gaziemir Spor maçına galibiyet için çıkıyor - Son Dakika
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3 haftada 2 puan alan Karşıyaka, Gaziemir Spor maçına galibiyet için çıkıyor

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3 haftada 2 puan alan Karşıyaka, Gaziemir Spor maçına galibiyet için çıkıyor
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 maçından 2 puan çıkaran Karşıyaka, cumartesi Gaziemir Spor karşısında galibiyet arayacak. Burhanettin Basatemür taraftara galibiyet sözü vermişti; Gaziemir Spor kupada Bucaspor 1928'i 4-0, grupta Denizli İdmanyurdu'nu 5-0 yenmişti.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta oynadığı ilk 3 maçta 2 puanla yetinerek henüz galibiyetle tanışamayan Karşıyaka, cumartesi günü Gaziemir Spor önünde taraftarının gönlünü almak istiyor. Sezona şampiyonluk iddiasıyla başlamasına rağmen 3 haftada zirvenin 7 puan gerisine düşen Kaf-Kaf bu maçı mutlaka kazanıp çıkışa geçmeyi hedefliyor. Golcü Fatih Taşdelen'in de iyileştiği yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür taraftara galibiyet sözü vermişti. Sezon öncesi Tire 2021 FK'nın yarışmacı haklarını devralarak lige katılan Gaziemir Spor ilk iki haftayı mağlubiyetle tamamladıktan sonra üst üste Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928'i 4-0, grupta da Denizli İdmanyurdu'nu 5-0 yenerek gövde gösterisi yapmıştı.

Kaynak: DHA
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