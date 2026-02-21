3. Lig 22. Hafta Başladı

?Nesine 3. Lig'de 22. hafta gruplardaki 11 karşılaşmayla başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre maçların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Karalar İnşaat Etimesgutspor-Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri: 0-0
Bursa Nilüfer Futbol-İnegöl Kafkasspor: 1-1
Silivrispor-Bursa Yıldırımspor: 1-2
Küçükçekmece Sinopspor-Edirnespor: 4-3
2. Grup:
12 Bingölspor-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 0-1
Karaköprü Belediyespor-Niğde Belediyespor: 1-1
Silifke Belediyespor-Hacettepe AŞ Türk Metal 1963: 3-2
3. Grup:
Fatsa Belediyespor-Pazarspor: 0-2
Karadeniz Ereğli Belediyespor-52 Orduspor: 1-0
Sebat Gençlikspor-Tokat Belediyespor: 1-0
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Amasyapor: 1-1
