3. Lig futbolcuları isyan etti: Bu kuralı değiştirin - Son Dakika
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3. Lig futbolcuları isyan etti: Bu kuralı değiştirin

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3. Lig futbolcuları isyan etti: Bu kuralı değiştirin
14.07.2025 17:51
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3. Lig futbolcuları isyan etti: Bu kuralı değiştirin
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TFF 3. Lig'deki kural değişikliği ile takımlarından ayrılmak zorunda kalan oyuncular Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), mayıs ayında 3'üncü Lig kulüplerinin, 2025-2026 sezon kadrolarında 2000 ve öncesi doğumlu oyuncu bulundurma sayısını 5 futbolcu ile sınırlandırdı. Karardan sonra takımlarından gönderilen futbolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) önünde toplanarak basın açıklaması gerçekleştirdi.

FUTBOLCULARIN ÇOĞU BOŞTA KALDI

Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz mayıs ayında 2025-2026 sezonundan itibaren profesyonel 3'üncü Lig kulüplerine 31 Aralık 2000 ve öncesinde doğmuş olan en fazla 5 futbolcu için lisans çıkarabilme şartı getirdi. Bu düzenleme ile birlikte 3'üncü ligde 25 yaş üstü futbolcuların çoğu boşta kaldı. Boşta kalan futbolcular kararın geri alınması talebini TFF'ye iletti fakat herhangi bir karşılık bulamadı.

'BU KARARI KABUL EDEMEYİZ'

Yaklaşık 100 kadar futbolcu TFF tarafından alınan karara yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Futbolcular adına konuşan Yasin Palaz, 20 yıldır profesyonel futbolcu olduğunu belirterek, "En gencinden en yaşlısına kadar arkadaşlarımı temsilen buradayım. Onlara doğru bir şekilde abilik, öncülük etmeye çalışan biriyim. Hiçbir profesyonel futbolcuyla, herhangi bir teknik direktörle, buna benzer derneklerle hiçbir fikir alışverişinde bulunmadan 2000 doğum ve öncesi 25 yaş üzeri oyunculara 5 gibi bir sınırlama getirildi. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan, öncesinde de bizde 2012 yılında uygulanan, hiçbir şekilde karşılık görmeyip tamamen ortadan kaldırılan bir kural. Ne hikmetse seneler sonra tekrardan böyle bir kural getirmek istendi. Bu kararı kabul edemeyiz." diye konuştu.

3. Lig futbolcuları isyan etti: Bu kuralı değiştirin

'TELEVİZYONDA ALKIŞLADIĞIMIZ OYUNCULAR 40 YAŞINDA'

Kuralın genç sporcuların desteklenmesi noktasında getirildiğini kaydeden Palaz, "Bu gençleri desteklerken Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig hiçbir şekilde bu işin içine katmayıp liglerin en alt profesyonel seviyesi olan 3'üncü Lig'den başlamaları zaten bunun çok da bir mantık içermediğini gösteriyor. Süper Lig'de 14 tane yabancı oynatıp, , 1'inci Lig'de 8 yabancı bulundurup, 2'nci Lig'de herhangi bir kural koyulmadığı noktada, 3'üncü Lig'de 25 yaş ve üzeri oyuncuların bu işin dışına itilmesini ne buradaki insanlar ne de buraya gelemeyen insanlar kabul etmiyor. Futbolun yaşı olmaz. Televizyonda alkışladığımız oyuncular 40 yaşında. Bunları bu kadar alkışlarken Türk futbolunun içerisine herhangi bir yaşla alakalı kontenjan istemiyoruz. Bununla alakalı bir değişiklik istemiyoruz. Bir sınırlama istemiyoruz. Dünyanın futbol ülkelerine örnek alıp burada dünyada uygulanmayan şeyleri, kendi ülkemizde Türk sporculara uygulanmasını istemiyoruz." dedi.

'KAPI KAPI GEZMEKTEN RAHATSIZLIK VE ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ'

Daha önce 500 kişiye yakın bir ekiple TFF'ye gittiklerini belirten Palaz, "Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve yine Başkan Vekili Sayın Odyakmaz ile görüştük. Biz bu kadar derdimizi anlattığımız noktada, bu kadar ricacı olduğumuz noktada, bu kadar saygılı davrandığımız noktada, günün sonunda geldiğimiz yer yine Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı, Türk bayrağının altında olan Türk sporcularının geldiği Spor Bakanlığı. Biz artık kapı kapı gezmekten, insanların elinden alınan haklarının bu kadar ayan beyan alınmasından fazlasıyla rahatsızlık ve üzüntü duyuyoruz. Bunun en kısa sürede değiştirilip, revize edilip, herkesin mutlu olacağı şekilde normal haline dönmesini istiyoruz." ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3. Lig futbolcuları isyan etti: Bu kuralı değiştirin - Son Dakika

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