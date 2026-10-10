3 puanla düşme hattının üstündeki Bucaspor 1928, yarın Gaziemir Spor\'u ağırlayacak

3 puanla düşme hattının üstündeki Bucaspor 1928, yarın Gaziemir Spor'u ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattının averajla bir basamak üzerinde bulunan ve 3 puanı olan Bucaspor 1928, yarın sahasında 6 puanlı Gaziemir Spor'u konuk edecek. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak 6'ncı hafta maçının başlama saati 19.00.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçını kaybeden ve 3 puanla düşme hattının averajla bir basamak üzerinde yer alan Bucaspor 1928 yarın topladığı 6 puanla 11'inci sırada yer alan Gaziemir Spor'la evinde karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak 6'ncı hafta müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Grupta 15.30'da Denizli İdmanyurdu - Ayvalıkgücü Belediyespor ve Söke 1970 - Bigaspor, 19.00'da ise Balıkesirspor - 1922 Akşehirspor maçları oynanacak.
Kaynak: DHA
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