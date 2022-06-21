3 takım transfer etmek için uğraştı! Abdülkerim Bardakçı kararını verdi - Son Dakika
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3 takım transfer etmek için uğraştı! Abdülkerim Bardakçı kararını verdi

21.06.2022 21:31

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da takımına transfer etmek istediği için büyük çaba sarf ettiği Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı kararını verdi. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için Konyaspor'a 2 milyon 600 bin euro ödeyeceği öğrenildi.

Süper Lig'in dikkat çeken stoperlerinden Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı için yarış haline giren 3 büyüklerden kazanan Fenerbahçe oldu.

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTISINDAN SONRA EL SIKIŞILDI

Uzun süredir yapılan görüşmelerde başarılı stoperi için çok sayıda teklif alan Konyaspor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın 27 yaşındaki stopere karşılık takas oyuncu önerdiği, Beşiktaş'ın ise 2 milyon 250 bin euro son teklif olarak sunduğu Abdülkerim için Fenerbahçe, teklifte 2,6 milyon euroya kadar çıkarak kazanan taraf oldu. Fenerbahçe'nin teklifini peşin olarak ilettiği, Beşiktaş'ın ise vadeler halinde bir teklifte bulunduğu, bunun üzerine de Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkıştığı öğrenildi. İki başkanın bugün gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası ayrıntılarıyla bu konuyu konuştukları belirtildi.

KIM MIN-JAE PREMİER LİG'E GİDİYOR

Abdülkerim Bardakçı'yı alternatif olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, çok yoğun teklifler aldığı başarılı stoperi Kim Min-jae'yi de göndermeye hazırlanıyor. İngiliz kulüplerinin yakın ilgisinin olduğu bilinen Güney Koreli futbolcu için 23 milyon Euro olan fesih bedelinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın ödeyeceği tahmin belirtiliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Fenerbahçe, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 3 takım transfer etmek için uğraştı! Abdülkerim Bardakçı kararını verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 takım transfer etmek için uğraştı! Abdülkerim Bardakçı kararını verdi - Son Dakika
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