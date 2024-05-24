3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası sona erdi

- 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası sona erdi Şırnak'ta düzenlenen ve 9 ülkeden 62 sporcunun katıldığı 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, final müsabakalarının ardından sona erdi.

24.05.2024 23:10
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- 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası sona erdi

ŞIRNAK - Şırnak'ta düzenlenen ve 9 ülkeden 62 sporcunun katıldığı 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası, final müsabakalarının ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun destek ve koordinasyonunda, Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesi'nin katkılarıyla, üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen organizasyonda Cudi Cup final karşılaşmaları yapıldı.

Tek erkeklerde birinciliği Talha Emin Bulut, tek kızlarda ise Duru Arslan elde etti. Çift erkeklerde Talha Emin Bulut - Doruk Ünsal, kızlarda ise Duru Arslan - Dila Biyce Dönmez Ela birinci oldu.

Karşılaşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 14 yaşına giren İrlandalı sporcu Brody Lee Stafford'a saha ortasında getirilen pasta ile kutladı.

Final maçlarını, Şırnak Belediye Başkan Vekili Ayten Altürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ve protokol üyeleri takip etti.

Abdullah Ayar yaptığı açıklamada, kentin artık sporla anıldığını bu yıl 3.'sü düzenlenen tenis turnuvasının centilmenlik içerisinde geçtiğini söyledi.

Şırnak'ın güzelliklerini ve misafirperverliğini de bir nebze turnuvada gösterdiklerini dile getiren Ayar, şunları kaydetti:

"20 Mayıs'ta başlayan Cudi Cup 3. uluslararası tenis turnuvamızın bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Final maçlarımız bu sabah icra edildi. Dereceye girenler belli. Hepsini kutluyorum, dereceye giremeyen, yarışmaya katılan ve şu an burada olmayanları da kutluyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok centilmence, Şırnak'ın güzel yüzünü herkesin gördüğü ki buranın yüzü böyle. Bu güzel yüzleri tüm Türkiye'ye, dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Bu önemli turnuvanın burada olması, uluslararası bazda teşekkürler alıyorum, takdirler alıyorum. Her yerden, Türkiye'nin değişik illerinden gıpta ile gururla Şırnak'taki bu faaliyetlerin çektiği ilgiyi bize anlatıyorlar. Cudi Cup artık bir marka oldu. Bunu açılış konuşmalarında değerli konuşmacılar söylediler. Devam eder diye düşünüyorum. Cudi tenisi sevdi. Sloganımızda da var. Cudi tenisi çok sevdi, misafirlerimizde burayı sevdi. Faaliyetlerimizi beğendiler. Ailelerimize özellikle paragraf açmak istiyorum. Onlar yetiştiriyorlar, bizim işimizi kolaylaştırıyorlar. Burada anne ve babalar var. Onlara da şükranlarımı arz etmek istiyorum. Kendi evleri, turnuva olmadığı zamanda da herkesi Şırnak'a bekliyoruz. Bu güzel Şırnak'ımızın diğer kalan yüzünü görmenizi isterim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 3. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası sona erdi - Son Dakika

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