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30. Alanya Trıathlon'una 41 ülkeden bin sporcunun katılması bekleniyor - Son Dakika

30. Alanya Trıathlon'una 41 ülkeden bin sporcunun katılması bekleniyor

27.09.2021 16:05
30. Alanya Trıathlon'una 41 ülkeden bin sporcunun katılması bekleniyor, System.String[]

Alanya' da 29 Eylül-03 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Alanya Triathlon Yarışları basın toplantısı Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Alanya' da 29 Eylül-03 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Alanya Triathlon Yarışları basın toplantısı Alanya Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Organizasyonun 30. yılında 41 ülkeden bine yakın sporcunun mücadele etmesi bekleniyor. Toplantıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve basın mensupları katıldı. Triatlon tanıtım videosu ile başlayan toplantıda; Türkiye Triathlon Federasyonu Yarış Direktörü Onur Şentürk tarafından teknik sunum gerçekleştirildi.

"Sporun başkenti Alanyamızda trıathlon geleneğine devam edeceğiz"

Organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluklarını aktaran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya'ya marka değeri katan, Alanya'nın eşsiz tarihi güzelliklerine, vizyonuna ve misyonuna katkı sağlayan bir organizasyonun 30. yılında hep birlikteyiz. Triathlon denilince gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda akla ilk Alanya geliyor. Dünyada bu etkinliği 30 yıldır aralıksız sürdüren ülkeler arasında sadece Almanya ve Türkiye var. Bunu da Alanya'mızda gerçekleştiriyoruz. 8 yıl önce aldığımız bayrağı en üst seviyeye taşımak için yerel yönetim, bölgemizdeki tüm kurumlar, federasyon ve sporcularla bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Türkiye'nin en geniş katılımlı etkinliği olacak"

Gerçekleşecek organizasyonun Türkiye'de dış katılımın en yüksek orana ulaşacağı etkinliklerden birisi olacağını belirten Başkan Yücel, "Geçen yıl pandemiden dolayı etkinliklerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Görevimizin başında olduğumuz sürece bu etkinlikleri sürdüreceğiz. Çok fazla ülkeden rağbet olacağına inanıyoruz. Ülkemizdeki en çok dış kaynaklı katılımın olduğu etkinliklerden birisi olacak. Her zaman söylüyoruz, sporun başkenti Alanya. Benim tek arzum tüm Alanya bu etkinliğe sahip çıksın" diye konuştu.

"Gururluyuz"

Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise, "Burada olmaktan mutluyuz ve Alanyalılar gibi gururluyuz. Triathletler yurt dışında Alanya'yı ülke zannediyorlar. Triathlon denilince akla Alanya geliyor. Alanya da triathlon her birimin içine işlemiş ve her şey tıkır tıkır işliyor. 41 ülkeden sporcu ve aile yakınları ile 2 bin -2 bin 500 kişi Alanya'da olacak. Spor Turizmi açısından da oldukça güzel bir organizasyon. Kazasız, belasız, güzel bir organizasyon olmasını diliyorum" dedi.

"30. Yıla özel nostaji trıathlonu olacak"

1991-2000 yılları arasında Alanya'da yarışmış sporcular yeniden yarışacak. 90'lı yıllarda Alanya da yarışmış olan Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın da aralarında bulunduğu yarışa birçok sporcu katılacak.

"Anı forması imzalandı"

Toplantının ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya arasında 30. yıla özel anı forması imzalayıp birbirlerine hediye ettiler. - ANTALYA

30. Alanya Trıathlon'una 41 ülkeden bin sporcunun katılması bekleniyor
30. Alanya Trıathlon'una 41 ülkeden bin sporcunun katılması bekleniyor
30. Alanya Trıathlon'una 41 ülkeden bin sporcunun katılması bekleniyor
30. Alanya Trıathlon'una 41 ülkeden bin sporcunun katılması bekleniyor
30. Alanya Trıathlon'una 41 ülkeden bin sporcunun katılması bekleniyor
30. Alanya Trıathlon'una 41 ülkeden bin sporcunun katılması bekleniyor
30. Alanya Trıathlon'una 41 ülkeden bin sporcunun katılması bekleniyor

Alanya Belediyesi, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 30. Alanya Trıathlon'una 41 ülkeden bin sporcunun katılması bekleniyor - Son Dakika Spor


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