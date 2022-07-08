Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Berlin 'de devam eden organizasyonda Türkiye'yi Uğur Altınel temsil ediyor.

Kaynak: AA

Almanya, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › 32. Tekerlekli Sandalye Tenis Açık Turnuvası - Son Dakika

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