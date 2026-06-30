2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürerken son 32 turunda yarın 4 maç oynanacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, grup maçlarının ardından son 32 turu heyecanı sürüyor.
Turnuvada yarın oynanacak maçların programı şöyle:
00.00 Fransa-İsveç (New York New Jersey Stadı)
04.00 Meksika-Ekvador (Mexico City Stadı)
19.00 İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Atlanta Stadı)
23.00 Belçika-Senegal (Seattle Stadı)
Son Dakika › Spor › 32 Tur Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
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