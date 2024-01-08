 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
33 ilden 119 boksör Kocaeli'de mücadele edecek - Son Dakika
Üye Girişi

33 ilden 119 boksör Kocaeli'de mücadele edecek

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı. Şampiyonada 33 ilden 119 kadın sporcu mücadele edecek. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, organizasyonun 2024 Paris Olimpiyatları öncesi önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

33 ilden 119 boksör Kocaeli\'de mücadele edecek
08.01.2024 - 20:48,
Abone Ol

- 33 ilden 119 boksör Kocaeli'de mücadele edecek

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 33 ilden 119 kadın sporcunun katıldığı Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası başladı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzlenen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası büyük bir coşkuyla başladı. Eray Şamdan Spor Salonu'nda 12 sıklette gerçekleştirilen şampiyonada 33 ilden 119 kadın sporcu katılacak. Türkiye Boks Federasyonu tarafından 119 sporcu, 60 antrenör, 35 hakem ve 80 kulüp 13 Ocak'a kadar mücadele edecek.

Açılış töreninde konuşan Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Bu şampiyona 2024 Paris Olimpiyatları öncesi çok önemli bir organizasyon. Ayrıca, şu anda aramızda bulunan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boksta gümüş madalya kazanan kızımızı buradan tebrik ediyorum. İnşallah Paris'te altın madalyayı kızımız kazanacaktır" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "119 sporcu, 60 antrenör, 35 hakem ve 80 kulübü ilçede ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Darıca Belediyesinde göreve geldiğimiz günden bu yana özellikle Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü ve Gençlik Spor Müdürlüğü olarak birçok alanda hizmet etmeyi ve gençlerimizi sporla buluşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Düzenlenen organizasyon 13 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Kocaeli, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 33 ilden 119 boksör Kocaeli'de mücadele edecek - Son Dakika


20:27
Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak

Son Dakika
20:27 Camide slogan atarak huzursuzluk çıkaran şahıs imamı bıçakladı
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 21:51:15. #1.12#
SON DAKİKA: 33 ilden 119 boksör Kocaeli'de mücadele edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement