34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası Gerçekleşti

Spor

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, İstanbul'da düzenlendi.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonu'ndaki turnuvada 38 ülkeden 4 bin 29 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Eş zamanlı 12 tatami üzerindeki müsabakaların ardından farklı kategorilerde 447 madalya sahibini buldu.

Sıralamada ilk 3'e giren ülkeler ve aldıkları madalyalar şöyle:

1. Türkiye: 110 altın, 103 gümüş, 177 bronz

2. Kazakistan: 2 altın, 5 gümüş, 10 bronz

3. Azerbaycan: 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz