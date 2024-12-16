34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası Gerçekleşti

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, İstanbul'da düzenlendi.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul Ataköy Atletizm Spor Salonu'ndaki turnuvada 38 ülkeden 4 bin 29 sporcu madalya mücadelesi verdi.
Eş zamanlı 12 tatami üzerindeki müsabakaların ardından farklı kategorilerde 447 madalya sahibini buldu.
Sıralamada ilk 3'e giren ülkeler ve aldıkları madalyalar şöyle:
1. Türkiye: 110 altın, 103 gümüş, 177 bronz
2. Kazakistan: 2 altın, 5 gümüş, 10 bronz
3. Azerbaycan: 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz
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