35 yıllık spor kanalı ekranlara veda ediyor - Son Dakika
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Spor

35 yıllık spor kanalı ekranlara veda ediyor

35 yıllık spor kanalı ekranlara veda ediyor

İngiltere'de 35 yıldır yayın yapan spor kanalı Eurosport, ekranlardan kaldırılıyor. Eurosport 1 ve 2'nin 28 Şubat'ta TNT Sports ile birleşeceği belirtildi. Eurosport'un kapatılmasının, ücretsiz spor yayıncılığı konusunda endişelere yol açtığı bildirildi.

29.01.2025 11:48
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İngiltere'de yayın yapan The Sun'daki habere göre35 yıldır İngiliz televizyonunun vazgeçilmezi olan Eurosport'un İngiliz televizyon ekranlarından kaldırılması bekleniyor.

35 YILLIK KANALDI

Habere göre; Eurosport 1 ve 2 , 28 Şubat'ta TNT Sports ile birleşecek. Bu kanalların 35 yıldır İngiliz televizyonunun vazgeçilmezi olduğu belirtilirken, TNT Sports'u işleten Warner Bros. Discovery'ın 2014 yılında Eurosport'u satın aldığı belirtildi. O zamandan beri kanallar markalarını önemli ölçüde değiştirdiler ve BT Sport'un ismi TNT olarak değiştirildi. Gazetedeki haberde Eurosport'un kapatılmasının, ücretsiz spor yayıncılığı konusunda endişelere yol açtığı bildirildi.

WBD Sports Avrupa Başkanı Scott Young, "Eurosport ve TNT Sports içeriklerini Birleşik Krallık ve İrlanda'da birleştirmek, spor hayranlarına tek ve birinci sınıf bir izleme deneyimi sunmamızı sağlayacak. İzleyicilerin sevdikleri sporu bulmak için biraz daha basit bir yolculuk aradıklarını biliyoruz. Bu hamle, 35 yılı aşkın süredir ekranlarımızda spora yatırım yapma ve onu destekleme taahhüdümüzü sürdürürken, liglerimiz ve federasyon ortaklarımız için de en iyi değeri sağlamaya devam edecek" dedi.

Televizyon, İngiltere, Eurosport, 28 Şubat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 35 yıllık spor kanalı ekranlara veda ediyor - Son Dakika

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