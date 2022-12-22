Lionel Messi için para basılacağı iddiası! Banknottaki detay Arjantinlileri heyecanlandırdı

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2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de Lionel Messi, artık ulusal kahraman. Kazandığı Dünya Kupası ile futbol kamuoyunun çoğunluğu Messi'yi artık, "Gelmiş geçmiş en iyi futbolcu" olarak görüyor. Arjantin'de Messi için atılan son iddia ise herkesi hayrete düşürdü.

BANKNOTLARDA MESSI GÖRSELİ

El Financiero gazetesindeki habere göre; Arjantin Merkez Bankası, 36 yıl sonra ülkeye Dünya Kupası zaferi yaşatan Lionel Messi'nin yer aldığı para basmaya karar verdi. Messi'nin yüzünün 1000 Peso kağıt paranın üzerinde olacağı iddia edildi. 2022 Dünya Kupası'nın kahramanı olan yıldız oyuncunun fotoğrafları para banknotlarında yer alacak.

1978 ZAFERİ VE FIRTS LADY İÇİN YAPILDI

Daha önce 1000 Peso'larda Arjantin'in ilk Dünya Kupası'nı kazandığı 1978 yılından bir görsel yer almıştı. Ayrıca Arjantin firts ladysi Eva Peron'un ölümünün 50. yıldönümünde de hatıra paraları üretildi.

TAKIM VE MESSI OLACAK

Takım halinde kaldırılan kupanın ve Messi'nin ön planda olduğu bir görselin düşünüldüğü belirtildi. Bu jest başka ülkelere de ilham olacak gibi gözüküyor.