39. Prens Adaları Yüzme Şampiyonası Başladı

KINALIADA Su Sporları Kulübü Başar Acarlı Tesisleri'nde düzenlenen 39'uncu Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'nın ilk gününde yaklaşık 600 sporcu, 50 metre serbest, 100 metre kurbağalama ve 400 metre serbest finallerinde madalya mücadelesi verdi.

Kınalıada'da düzenlenen 39'uncu Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı. Av. Süha Burçkin anısına Kınalıada Su Sporları Kulübü Başar Acarlı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon, Kınalıada Su Sporları Kulübü Başkanı Prof. Dr. Emre Burçkin'in açıklamalarıyla başladı.

40 yıldır süren bir geleneği devam ettirdiklerini belirten Burçkin, "Bu yarışma yalnızca bugün yapılan bir yarışma değildir. 40 yıldır süren çok değerli bir geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Bu gelenek; 1985 yılında kurucu başkanımız merhum Başar Acarlı abimiz tarafından başlatılan ve Türkiye'de düzenlenen en köklü, özel yüzme organizasyonu olan Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'dır. Bugün hepinizle beraber 39'uncusunu gerçekleştiriyoruz. Bunun gururunu ve haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün aynı ruhla Kınalıada'da; farklı ülkelerden, ülkemizin dört bir yanından gelen 600'ün üzerinde sporcuyla hep beraberiz. Bulgaristan, Mısır, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yaklaşık 50 kulüp, buradaki mevcut sporcularıyla bu değerli yarışmayı süslüyorlar. Bu yıl şampiyonanın benim için de çok önemli bir yeri var. Bu organizasyonu; kulübümüzün kurucu üyelerinden, sporun gelişmesine ve Kınalıada Su Sporları Kulübü'ne uzun yıllar hizmet vermiş olan çok değerli öz abim avukat Suha Burçkin'in aziz hatırasına düzenliyoruz. Kendisini hem sevgi hem minnet hem de güzel hatıralarıyla hep beraber burada anıyoruz. Onun kattığı değerler de umarım bizden sonra da burada yaşatılacaktır. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Bu büyük organizasyon çok önemli bir organizasyondur. Tek başınıza yapmanız mümkün değildir; bu kadar insanı bir araya toplamanız bile mümkün değildir. Bunu düzenlerken bu olayda emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Başta antrenörlerimize ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. En büyük emek tabii ki özellikle Spor Komitesi'nden gelmiştir. Spor Komitesi'nin başında bulunan Tolga Acarlı ve Laden Acarlı'ya da özel teşekkürlerimi sunarım. Onlar olmasa bu kadar güzel bir organizasyonu yapmamız kesinlikle mümkün değildi. Bu işin içinden geldikleri ve babalarından kalan hatırayı da canlı tutmak hevesini hep kalplerinde taşıdıkları için çok teşekkür eder, mutluluğumu hep beraber sizlerle paylaşmak isterim. Bugün tribünlerde bizi yalnız bırakmayan tüm sporseverler, tüm veliler; sizlerin coşkusu ve desteğiyle sporcularımız çok daha iyi yerlere gelecek, çok daha iyi yarışmalar yapacaklardır. Hepinize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

MEHPARE BURÇKİN: EŞİM, BU KULÜBÜN İKİ NUMARALI ÜYESİYDİ

Yarışların açılış töreninde organizasyona ismi verilen merhum Av. Süha Burçkin'in eşi Mehpare Burçkin, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Burçkin, "Eşimin çocukluğu ve gençlik yılları burada geçti. Ancak son zamanlarda, yakalandığı hastalıklar sebebiyle bu adadan uzak kaldı. Bu ada onun hayatıydı. Eski başkanımız Hasan Bey ile birlikte bu kulübün kurulmasında çok emekleri vardı. Eşim, bu kulübün iki numaralı üyesiydi. Bu yarışların onun adına yapılmasını sağlayan ve bizi gururlandıran bu kararı alan başta kardeşim Emre Burçkin olmak üzere Ladin, Tolga ve diğer yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından start verilen 39'uncu Uluslararası Prens Adaları Yüzme yarışına Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Mısır, Kosova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcular katıldı. Toplam 5 ülkeden katılan 600'ün üzerinde yüzücü, gün boyunca 50 metre serbest, 100 metre kurbağalama ve 400 metre serbest finallerinde dereceye girebilmek için mücadele etti.

TOLGA ACARLI: 40 YILLIK SPOR GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYORUZ

Yarışmanın kulüp ve Türk yüzmesi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Kınalıada Su Sporları Spor Kulübü Genel Kaptanı Tolga Acarlı, "Kınalıada Su Sporları Kulübü 1968 yılında kurulmuştur. Kulübümüz, tamamen su sporları özelinde hem yüzme hem de sutopu branşlarında faaliyet gösteren bir kulüptür. Spora çok fazla önem veriyoruz. Zaten bir spor kulübüyüz, bu yüzden burada uluslararası bir müsabaka düzenliyoruz. Bu müsabakayı 39 yıldır düzenliyoruz. Bu organizasyon, Türkiye'de özel bir kulüp tarafından düzenlenen en büyük yüzme yarışıdır. Bu yarışmanın aslında birçok farklı önemi var. Hem adalarımızı dünyaya tanıtmayı hem de burada spor yapıldığını dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz. Burada yabancı sporcuları ağırlıyoruz; her sene farklı ülkelerden gelen sporcular Kınalıada'da bu yarışlara katılıyorlar. Bu sene 600'den fazla sporcu var. Gerçekten büyük bir katılım gerçekleşti. Bu sene Türkiye kulüpleri ve yabancı kulüpler çok yoğun ilgi gösterdi. Mısır, Bulgaristan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den kulüpler katıldılar. Oldukça keyifli bir yarış oluyor" dedi.

'YENİ HEDEFLERİMİZ İSE SPORCU SAYIMIZI ARTIRMAK, GENÇLERİ SPORA TEŞVİK ETMEK'

Sezon boyunca yoğun bir yarış ve hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Acarlı, kulüp olarak hem yurt içi hem de yurt dışında çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Sezon değerlendirmesinde bulunan Acarlı, "Bu sezon yarışlar çok yoğun geçti. Takım olarak çok farklı yarışlara katıldık ve antrenmanlarımız oldu. Kınalıada olarak Mısır'a kampa gittik. Spora önem veriyoruz. Yeni hedeflerimiz ise sporcu sayımızı artırmak, gençleri spora teşvik etmek, hem yüzme hem de sutopu branşlarında kulübümüzü Adalar'da ve Türkiye'de temsil etmektir" diye konuştu.

'YÜZMEK İSTEYEN HERKESE KAPIMIZ AÇIKTIR'

Gençlere de spor yapmaları yönünde çağrıda bulunan Acarlı, kulübün yalnızca performans sporcularına değil, yüzme öğrenmek ve spor yapmak isteyen herkese açık olduğunu belirtti. Son olarak gençlere seslenen Tolga Acarlı sözlerini şöyle noktaladı:

"Her zaman spor yapın, spordan uzak kalmayın. Mutlaka performans sporcusu olmak zorunda değilsiniz. Tabii ki biz kulüp olarak performans sporcusu yetiştiriyoruz ancak kulübümüzde yüzmek isteyen herkese kapımız açıktır. Dolayısıyla gençlere mesajım; spor her zaman hayatınızda olsun."

Şampiyona, yarın gerçekleştirilecek 100 metre kelebek, 100 metre sırtüstü, 100 metre serbest ve 200 metre karışık finallerinin ardından yapılacak ödül töreniyle sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde kırılan rekorlar şu şekilde:

Ilgım Ertaş; 50m Serbest 12 Yaş Kadınlar - 0: 28: 58

Selen Özbilen; 50m Serbest 17+ Yaş Kadınlar - 0: 26: 08

Kaan Balta; 50m Serbest 14 Yaş Erkekler - 0: 25: 39

Kerem Basin; 50m Serbest 15 Yaş Erkekler - 0: 24: 29

Eymen Batu İbolar; 50m Serbest 16 Yaş Erkekler - 0: 23: 95

Yaren Soysal; 100m Kurbağalama 15 Yaş Kadınlar - 1: 12: 50

Su Yüksel; 100m Kurbağalama 16 Yaş Kadınlar - 1: 12: 24

Emir Bartu Özcan; 100m Kurbağalama 15 Yaş Erkekler - 1: 05: 52

Meryem Çetin; 400m Serbest 13 Yaş Kadınlar - 4: 30: 21

Derin Anbarlı; 400m Serbest 15 Yaş Kadınlar - 4: 25: 86

Özgür Yonca: 400m Serbest 17+ Yaş Erkekler - 3: 56: 08