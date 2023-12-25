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3Gen Holding Elazığspor'da sezonun ikinci yarısı için hazırlıklar yarın başlıyor - Son Dakika
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3Gen Holding Elazığspor'da sezonun ikinci yarısı için hazırlıklar yarın başlıyor

TFF 3. Lig 2. Grubun ilk yarısını 22 puanla 5. sırada tamamlayan 3Gen Holding Elazığspor, ikinci yarıya sıkı bir programla girmeyi hedefliyor. Hazırlıklar yarın başlayacak ve takım, Elazığ'da 8 gün boyunca çalışacak. Daha sonra 2 gün izin alacak ve Antalya'da 2. etap hazırlıklarına devam edecek.

3Gen Holding Elazığspor\'da sezonun ikinci yarısı için hazırlıklar yarın başlıyor
25.12.2023 - 13:57,
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3Gen Holding Elazığspor'da sezonun ikinci yarısı için hazırlıklar yarın başlıyor.

TFF 3. Lig 2. Grubun ilk yarısını 22 puanla 5. sırada tamamlayan ve ikinci yarıya sıkı bir programla girmeyi hedefleyen 3Gen Holding Elazığspor'da hazırlıklar yarın başlıyor. Eynesil Belediyespor maçı sonrası tatile çıkan bordo-beyazlı ekip 2. yarı hazırlıklarına kendi tesislerinde toplanarak başlayacak.

Elazığ'da hazırlıklarını 8 gün sürdürmeyi planlayan Elazığspor, daha sonra 2 gün izne ayrılacak ve 2. etap hazırlıkları için Antalya'da toplanacak. Antalya'da kamp merkezi için görüşmelerini sürdüren bordo-beyazlı yönetim, Antalya kampını da 9 gün sürdürmeyi hedefliyor. Elazığspor bu süreçte kadroda düşünmediği isimlerle yollarını ayırıp, eksikliğini hissettiği mevkilere de takviyelerini yapacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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