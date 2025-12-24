4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı - Son Dakika
Spor

4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı

24.12.2025 16:38
4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı
Fenerbahçe'nin, Samsunspor'da forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Musaba'nın Fenerbahçe'den yıllık 1.3 milyon euro maaş alacağı iddia edildi.

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk hamlesini Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile yapmaya hazırlanıyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Hollandalı kanat oyuncusuyla 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.

SERBEST KALMA MADDESİ DEVREYE GİRİYOR

Sezon başında Samsunspor'a transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Musaba'nın, Fenerbahçe ile el sıkıştığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin transferi, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek sonuçlandırmayı planladığı aktarıldı.

MUSABA'NIN MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

Transferin mali detayları da netleşmeye başladı. Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Anthony Musaba'ya yıllık 1.3 milyon euro maaş ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin, bu ücret üzerinden oyuncuyu ikna ettiği ifade edildi.

BU SEZON 21 MAÇTA 10 GOLLÜK KATKI

Anthony Musaba, bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplam 21 maçta görev aldı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.

Samsunspor, Fenerbahçe, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan Şentürk Hakan Şentürk:
    1 sene sonra 10 milyon na satar 11 26 Yanıtla
  • Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    koko transfer edin la :) 18 15 Yanıtla
    Erol Erol:
    Yakında Okan burukunda adı öıkarsa hiç laşırma.lisrede oda var 12 12
  • Oğuz Kuru Oğuz Kuru:
    abi bizim Samsunspor'un futbolcusunu para vermeden nasıl alıyor Samsun'a 6 9 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    serbest kalma bedeli denince ne anliyosun o para samsunspora onenen para 13 0
  • Hakan1421 Hakan1421:
    lokman katekter testinden kalmış demekki 6 5 Yanıtla
  • doganyildiz077 doganyildiz077:
    yılın transferini yapmış laaa 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
