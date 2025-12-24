4.5 yıllık anlaşma! Fenerbahçe ilk transferini yaptı

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk hamlesini Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile yapmaya hazırlanıyor. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Hollandalı kanat oyuncusuyla 4.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Sezon başında Samsunspor'a transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Musaba'nın, Fenerbahçe ile el sıkıştığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin transferi, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek sonuçlandırmayı planladığı aktarıldı.
Transferin mali detayları da netleşmeye başladı. Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Anthony Musaba'ya yıllık 1.3 milyon euro maaş ödeyecek. Sarı-lacivertlilerin, bu ücret üzerinden oyuncuyu ikna ettiği ifade edildi.
Anthony Musaba, bu sezon Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplam 21 maçta görev aldı. Hollandalı futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.
