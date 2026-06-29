4 Eylülspor Finale Yükseldi - Son Dakika
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4 Eylülspor Finale Yükseldi

4 Eylülspor Finale Yükseldi
29.06.2026 16:38
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Bilecik U12 Gençler Ligi play-off yarı finalinde 4 Eylülspor, Bozüyük Gücüspor'u 2-0 yendi.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde sezon sona ermesiyle oynana play-off müsabakalarında 4 Eylülspor adını finale yazdırdı.

3 gruplu Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 2026 futbol sezonu sona ererken, play off yarı final karşılaşmalarında Bozüyük Gücüspor ile 4 Eylülspor karşı karşıya geldi. Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda oynana maçı 2-0 kazanan 4 Eylülspor adını finale yazdırdı. 4 Eylülspor final maçında Lefke Birlikspor'u yenerek finale yükselen Vitraspor'un rakibi oldu. Şampiyonluğun belli olacağı final maçı bugün saat 18.30'da Bilecik İstasyon Sentetik Sahası'nda oynanacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bozüyük, Bilecik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 Eylülspor Finale Yükseldi - Son Dakika

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