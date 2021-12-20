4 farklı ülkeden 6 sporcu Kemar'de ringe çıktı

Antalya'nın Kemer ilçesinde Türkiye'nin yanı sıra 4 farklı ülkeden 6 sporcunun katılımı ile kick boks gecesi düzenlendi.

Kemer Belediyesi ve Türkiye MMA Federasyonunun destekleriyle Organizatör Ozan Can tarafından düzenlenen O.F.C Kemer Kick Boks organizasyona, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediye meclis üyeleri, Ferhan Fidan, İsmail Aka, Türkiye MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık, sporcular ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin yanı sıra Tacikistan, Çeçenistan, Afganistan ve Türkmenistan'dan sporcular katıldığı organizasyonda, Kemer'den 6 sporcu katıldı. Toplamda 4 MMA 11 kick boks maçının yapıldığı organizasyon, çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

"Önce yumruk atıp sonra sarıldılar"

Başkan Topaloğlu, güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, müsabakalarda çekişmeli mücadelelere sahnelerin olduğunu söyledi. Müsabakaların kardeşlik ve dostluk çerçevesinde yapıldığına dikkat çeken Topaloğlu, "Sporcular önce birbirlerine yumruk attı ama maç sonrası birbirlerine sarıldı. Atatürk'ün 'Ben, sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' sözüne örnek bir organizasyon oldu" diye konuştu.

"Başkan Topaloğlu'nun koruması da ringdeydi"

Organizasyonda mücadele eden Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun koruması Volkan Kaplan da organizasyona 2019'da trafik kazasında hayatını kaybeden bir arkadaşı için katıldığını söyledi. Kaplan, kazandığı ödülünü rahmetli arkadaşına armağan etti. - ANTALYA