4 golle yıldızlaşan Vedat Muriqi, İspanya'da tartışma yarattı - Son Dakika
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4 golle yıldızlaşan Vedat Muriqi, İspanya'da tartışma yarattı

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4 golle yıldızlaşan Vedat Muriqi, İspanya\'da tartışma yarattı
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Marca'nın Mallorca muhabiri Juanmi Sanchez, Fenerbahçe'ye geri dönen Vedat Muriqi'nin İspanya'daki performansını değerlendirdi. La Liga ekiplerinin Kosovalı oyuncuyu transfer etmemesini eleştiren Juanmi Sanchez, "İspanyol takımlarının Vedat Muriqi'i nasıl ellerinden kaçırdığını anlamakta zorlanıyorum. Bugün pek çok kulübün bu hamleyi yapmadığı için pişman olduğuna eminim. Bu çok büyük bir hata'' dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin sezon başında yeniden kadrosuna kattığı ve Eyüpspor maçında attığı 4 golle sezona damga vuran Vedat Muriqi, İspanyol basınında gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Mallorca formasıyla La Liga’da 23 gol atan Kosovalı golcünün İspanya’daki performansını ve transfer sürecini, Mallorca’yı yakından takip eden Marca gazetesi muhabiri Juanmi Sanchez değerlendirdi.

''TRANSFER ETMEMELERİ BÜYÜK BİR HATA VE PİŞMANLIK''

Sanchez, La Liga’da Mbappe’nin hemen ardından 23 golle tamamlayan Muriqi’nin İspanyol devleri tarafından transfer edilmemesini eleştirerek, "İspanyol takımlarının Vedat Muriqi'i nasıl ellerinden kaçırdığını anlamakta zorlanıyorum. Bugün pek çok kulübün bu hamleyi yapmadığı için pişman olduğuna eminim. Bu çok büyük bir hata. Sevilla, Villarreal ve Valencia gibi kulüplerin Muriqi'i kesinlikle transfer etmesi gerekiyordu." dedi. 

4 golle yıldızlaşan Vedat Muriqi, İspanya'da tartışma yarattı

''VEDAT BİR MAÇTA O SAYIYA ULAŞTI''

Muriqi’nin Eyüpspor karşısındaki 4 gollü şovuna şaşırmadığını belirten Sanchez, "Valencia transfer döneminde Muriqi’i çok istemişti ama kadrosuna katamadı. Şu an Valencia, La Liga’da oynadığı 7 karşılaşmada toplam 4 gol atabildi. Vedat ise bu rakama tek bir maçta ulaştı. Saha içindeki o soğukkanlılığı, bitiriciliği ve hava hakimiyeti mükemmel. Fiziksel mücadelesinin yanı sıra lider karakteriyle de takıma büyük güç katıyor. Doğru paslarla beslendiğinde fark yaratacak bir santrfor." değerlendirmesinde bulundu.

4 golle yıldızlaşan Vedat Muriqi, İspanya'da tartışma yarattı
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