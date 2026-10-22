4. Kamu Spor Oyunları\'nda Niğde Valiliği erkekler voleybolda şampiyon oldu

Niğde'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen erkekler voleybol müsabakaları tamamlandı.

Büyük çekişmeye sahne olan turnuvada Niğde Valiliği (Niva) takımı şampiyon oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin spora katılımını artırmak amacıyla düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları, Niğde'de farklı branşlarda gerçekleştirilen müsabakalarla devam ediyor. Niğde Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen erkekler voleybol karşılaşmaları, takımların zorlu mücadelesine sahne oldu.

Şampiyon Niğde Valiliği (Niva) oldu

Çekişmeli geçen müsabakaların ardından Niğde Valiliği (Niva) takımı turnuvayı birinci sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Niğde Valiliği (G) takımı ikinci olurken, Riders of Rohan takımı ise üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dereceye giren takımlar tebrik edilerek organizasyona katılan tüm ekiplere teşekkür edildi.

Organizasyonda dereceye giren takımlar Niğde'yi grup müsabakalarında temsil edecek. Grup müsabakalarında başarılı olan ekipler ise Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde edecek.