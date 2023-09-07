4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'nın ''Meydan senin'' sözüne cevap - Son Dakika

4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'nın ''Meydan senin'' sözüne cevap

Son Güncelleme: 07.09.2023 15:38

Survivor All Star'ın 2 yarışmacısı Nagihan Karadere'yi açıklayan Acun Ilıcalı'nın ''SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım'' sözlerine cevap geldi. Yeni sezon için oldukça iddialı olan Karadere, ''Hazırlansın o kupa, söke söke almaya geliyorum'' dedi.

Oyuncu Nihat Altınkaya'nın ardından Survivor All Star 2024'ün 2. yarışmacısı Nagihan Karadere oldu. Haberi duyuran Acun Ilıcalı'nın "SMS yok, meydan senin" sözlerine Karadere'den cevap gecikmedi.

"SÖKE SÖKE ALMAYA GELİYORUM"

Survivor 2024 için hazırlıklara devam eden Acun Ilıcalı, bugün yaptığı paylaşımda 2. ana kadro yarışmacısının Nagihan Karadere, olduğunu söyleyerek "Hadi bakalım Nagihan. SMS yok, meydan senin. Görelim bakalım" ifadelerini kullandı. Daha önce yarışmanın performansa dayalı olması gerektiğini ve halk oylamasını doğru bulmadığını söyleyerek Ilıcalı'ya sitem eden Karadere'den cevap gecikmedi. Yeni sezon için iddialı olduğunu belirten Karadere, "Öyleyse Acun Ilıcalı hazırlansın o kupa. Söke söke almaya geliyorum" ifadelerini kullandı.

4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'nın 'Meydan senin' sözüne cevap
4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'nın 'Meydan senin' sözüne cevap

Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Spor 4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'nın ''Meydan senin'' sözüne cevap - Son Dakika


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SON DAKİKA: 4. kez Survivor'a katılmaya hazırlanan Nagihan Karadere'den Acun Ilıcalı'nın ''Meydan senin'' sözüne cevap - Son Dakika
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