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4. Türkiye Spor Zirvesi başlıyor - Son Dakika

4. Türkiye Spor Zirvesi başlıyor

08.12.2021 10:46
4. Türkiye Spor Zirvesi başlıyor

'Spor Bilimlerinde Sürdürülebilir Gelecek' teması ile düzenlenecek olan 4. Türkiye Spor Zirvesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Spor Politikaları Derneği (SPOLDER) iş birliğiyle 28 Aralık'ta düzenlenecek.

'Spor Bilimlerinde Sürdürülebilir Gelecek' teması ile düzenlenecek olan 4. Türkiye Spor Zirvesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Spor Politikaları Derneği (SPOLDER) iş birliğiyle 28 Aralık'ta düzenlenecek.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dünya FairPlay Karikatür ve Fotoğraf Sergisi ile başlayacak zirvede, 'Kadınlar Birlikte Güçlü: Sporla Başaranlar' ve '21. YY'da Spor Yatırımlarının Geleceği' başlıklı oturumlar da gerçekleştirilecek. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Ulusal ve uluslararası başarılar elde etmiş, spora vizyon ve katkı sağlayan sporcular, spor insanları, spor bilimcilerinin yer alacağı 4. Türkiye Spor Zirvesi'nin 2021 yılından yola çıkarak geleceğe ışık tutmasını planlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Zirvenin sonunda ayrıca ödül töreni düzenlenecek. - İSTANBUL

4. Türkiye Spor Zirvesi başlıyor

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 4. Türkiye Spor Zirvesi başlıyor - Son Dakika Spor


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