SPOR 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda 2'nci gün başladı

Muammer İRTEM - Semih ŞAHİN - Nevruz İLİMDAROĞLU/ İZNİK (Bursa), (DHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 2'nci günü aşırtmalı aba güreşi, mas güreşi, atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk yarışlarıyla başladı.

İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Göçebe Oyunları'nın 4'üncüsü bu yıl 'Gelenekten Geleceğe Bir'iz sloganıyla Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında düzenleniyor. 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun katıldığı 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın 2'nci günü aşırtmalı aba güreşi, mas güreşi, atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk yarışlarıyla başladı. Yüzlerce sporcu galip gelebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Oyunları izlemeye gelen sporseverler ise heyecanlı anlar yaşadı. Gelen sporseverler, müsabakaların yanı sıra kurulan gastronomi bölümünde evrensel tatları deneyimlerken, çocuklar ise kendileri için hazırlanan alanlarda farklı etkinliklere katıldı.