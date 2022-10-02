SPOR 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nda kökbörü şampiyonu Kazakistan oldu

İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapsamında oynan kökbörü final maçında Kazakistan ve Kırgızistan ekipleri karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin seyirci takip etti. Çekişmeli geçen maçta Kazakistan, Kırgızistan'ı 4-3 mağlup ederek, kökbörü oyununda şampiyon oldu. Kazak seyirciler skora sevinirken, bazı Kırgız seyirciler ise gözyaşlarına hakim olamadı.(DHA)

Kaynak: DHA

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